中國大陸3日宣布祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，引發將會衝擊到科技業、尤其是半導體業的熱議。前立委郭正亮4日在《頭條開講》節目指出，鎵不是天然的金屬，它是在製造過程中的副產品，產生非常困難，產地幾乎都在中國大陸，找不太到替代來源。氮化鎵對LED等很多第三代半導體非用不可，科技戰大概明年下半年開始壓力就來了，大陸發展完整半導體製程要5到10年的時間，而美國要發展整體的鎵產業鏈則大概要10年。

「因為中國大陸是用荷蘭模式，就是出口要經過政府核可！」郭正亮表示，所以制裁對象是不明確的，就看你的表現如何。最可能中獎的是「美國、加拿大跟日本」，對荷蘭那個小可憐大概就算了，那個顯然就是在美國極大的壓力下，他也不是願意這樣做。

郭正亮提到，不過這個東西的影響不是立即的，因為多多少少人家會有一點存量，國際貿易商手上也還有一些存量。中國大陸決定要選這兩個稀土元素，尤其是鎵，因為鎵不是一種天然的金屬，它是在製造過程中的副產品，所以產生非常困難，幾乎都在中國大陸，找不太到替代來源。

「是有兩種礦，在冶煉當中的副產品，就產生了鎵，大部分都在中國大陸！」郭正亮指出，美國事實上不到1萬噸，所以量差非常大！不像鍺，美國有相當的存量。可是鎵，尤其是氮化鎵，就LED，很多第三代半導體是非用不可！可是這個不是立即的衝擊，坦白說科技戰都不是立即的衝擊，比如說荷蘭限制DUV，我用舊的DUV還是可以勉強用幾年。所以真正的壓力大概就是明年下半年開始，「壓力就來了！」

主持人周玉琴說，荷蘭也不是全禁？「你還不知道！因為有三款DUV，反正你就申請出口嘛，我覺得荷蘭人很厲害，他故意把它拉到9月1日，不溯及既往，就是趕快來訂！」郭正亮強調，荷蘭人就在算，如果中美有緩和的時候，你就趕快來申請！大概會比較有彈性，所以三款都禁的機率真的不高。中國大陸禁這個東西很麻煩，因為它是非常非常上游的原料，你沒有也不行。

「有人估計，美國要發展出整體的鎵的產業鏈，大概要10年！」郭正亮直言，中國大陸做夢也沒有想到，有人會去禁半導體的製程設備跟製程軟體，他就想說各國分工，我就買你的就好了，哪知道你有一天來禁我？稀土跟這些特殊金屬也一樣，因為大家就買習慣了，就送到中國做提煉加工，他就買你的就好了，哪裡知道你哪一天要來禁我？所以中國大陸要去發展出完整的半導體製程軟體跟設備，也要5到10年的時間。

郭正亮說，美國也一樣，弄出整個供應鏈大概要花10年時間，現在整個供應鏈被打亂了，就會造成一種特殊的通膨，「這個很麻煩，一定會漲！」