澎湖海鮮店「后宮私廚」6月初因一桌要價4萬1000元海鮮，遭客人投訴公審，近日又與人氣實況主丁特、藝人高捷先後發生衝突，老闆高傲態度也引發網友不滿，灌爆臉書。對此澎湖當地人也透露，該餐廳價格明顯比其他店高，不會去光顧。

根據《東森新聞》報導，澎湖當地人受訪時指出，幾乎都不會光顧此間餐廳，一致表示聽說價格比其他店高，因此也沒什麼意願前往消費。

高捷肖像遭澎湖私廚盜用，不滿留言要求撤照，卻遭葉姓老闆無視，直到經紀人留言要告，對方才撤照，後續卻又PO文挑釁，嗆高捷小題大作。（圖/牽猴子提供）

「后宮私廚」6月初遭客人投訴，現場料理與菜單不符，且店家根本就是煮熟直接端上桌，卻被收費4萬1，根本是坑殺遊客。出生澎湖的丁特為此也爆氣，大罵踐踏澎湖觀光產業，狗都不吃，甚至抓出同一組人馬用同樣的照片，在葉姓老闆的兩家店給好評，質疑根本洗評論，因而遭老闆提告，但丁特不為所動，反嗆要讓這家店變成法院認證的黑店，「出社會的人還不會檢討自己，那就讓我來教你」。

近日葉姓老闆又因擅自藝人高捷合照宣傳店家，高捷親自留言警告卻遭無視，直到經紀人出面要走法律途徑，老闆才默默撤照，卻又心有不甘，反嗆高捷小題大作，還全文複製高捷聲明，並將高捷兩字全換為自己名字PO文，挑釁意味濃厚，遭網友灌爆臉書。