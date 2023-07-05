無糖口香糖有助降低齲齒風險，嚼口香糖也能鍛鍊臉部肌肉，然而這不代表口香糖大可嚼到天荒地老。英國醫師警告，每天咀嚼口香糖以15分鐘為限，否則會破壞保護牙齒的琺瑯質，反而增加蛀牙風險，也容易引發下巴的疾患。

英國執業醫師卡桑姆（Khaled Kasem）向英國《每日郵報》表示，他建議，每天嚼口香糖的時間最多15分鐘。

咀嚼無糖口香糖之所以能降低蛀牙機率，關鍵在於咀嚼動作會讓口腔分泌更多唾液，唾液有助於清除殘留的食物殘渣，也可讓口腔酸性濃度降低。口腔細菌在酸性環境容易滋生，會導致蛀牙。

不過，卡桑姆提醒，倘若你咀嚼口香糖的時間過長，譬如好幾個鐘頭，這會磨損牙齒表面光滑的琺瑯質。少了琺瑯質，牙齒容易出現蛀蝕的問題。

此外，過度咀嚼口香糖也會影響顳顎關節的健康。顳顎關節連接的是下顎骨與頭骨，位於耳朵前方，負責控制咀嚼、說話、打呵欠、吞嚥等動作。嚼口香糖會令顳顎關節施力過度。

卡桑姆說，嚼口香糖不會造成顳顎關節問題，但會導致顳顎關節損傷的程度加劇，「所以我們建議，顳顎關節有問題的人不要嚼食口香糖」。

顳顎關節出問題的症狀包括：下巴、肩膀、頸部或臉部出現疼痛，下巴僵硬，嘴巴開闔有困難，下巴喀喀作響，頭痛，耳痛，牙齒痛，耳鳴。