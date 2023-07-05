為了洗刷台灣「行人地獄」汙名，交通部祭出新制，並在6月30日上路，不少駕駛因此吃了高額罰單，但也頻頻傳出行人亂象。就有一名機車騎士貼出行車紀錄器，指出行人直接站在斑馬線上吃永和豆漿，諷刺「我應該等你吃完對吧」，引發討論。

一名機車騎士在YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台 」投稿，透過行車紀錄器可以看到，騎士到了路口準備右轉，看見斑馬線有行人，便停下來禮讓，未料一名行人正常通過，旁邊卻有另一名男子站在原地，狂吃永和豆漿，他左顧右盼，等了約10秒後，發現該名行人依舊不動如山，不知如何是好。最終該名行人似乎發現情況不斷，才退後一步離開斑馬線，機車騎士們才終於得以通過。

不少網友開酸：「路人表示：讓我吃完 你們才能動」、「看那滿足吃的津津有味的表情，我也餓了」、「那家豆漿店讚的，懂吃」、「先罰你6000，之後自己申訴，這就是政府的態度」、「可能還要先打110請示警察」、「下次我躺在斑馬線上睡覺好了，被罰500但可以癱瘓整條路交通」、「不理解為何有些人沒要過馬路，卻喜歡站在斑馬線上」。

但也有人不認同，認為該名行人是因為對向車道的車輛一直通過才會停下：「他應該是看對向一堆車沒有要讓的意思，所以也不急著過，站在那慢慢吃」、「對向車道沒一台停，除非他跟第一個走上去的路人一樣勇敢，不然也只能站在那，只能說台灣離真正人本還有好長一段距離」、「車輪族被寵慣了，現在一直哭」、「幾個極端例子出來行人地獄就是假議題了，以前刷很爽都沒人出來說台灣行車天堂」。

原PO則表示，他通過斑馬線後，從後照鏡看到對方就過了馬路，無奈表示，他會遵守規則禮讓行人，但也拜託行人如果沒要過馬路，真的別站在斑馬線上，應該彼此體諒禮讓。原PO也打趣，自己看到對方退出斑馬線才通過，「他不會在食物裡面藏攝影機檢舉我吧」。