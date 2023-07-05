藝人炎亞綸遭控偷拍未成年私密影片，檢方本月3日指揮婦幼隊偵辦，卻爆出婦幼警疑洩漏偵辦進度。然而，卻驚傳婦幼警察隊疑洩漏偵查內容給媒體，4日上午，北市刑警大隊大隊長、婦幼隊隊長謝志鑫提著甜點趕赴地檢署解釋致歉。對此，士林地檢署深夜11點37分發出新聞稿回應。

關於有媒體報導本署指揮警方偵辦炎姓藝人乙案所衍生檢警 互動問題，為免外界誤解，本署特此嚴正說明，以正視聽：

一、 本案日前由本署主動分案後秉持儘速查明、依法處理之態度，旋即指分由婦幼專組主任檢察官率同承辦檢察官指揮臺北市政府警察局婦幼警察隊組成專案小組全力偵偵，並積極展開調查，包括由警方約詢相關人員到案說明、依據檢察官向法院聲請而獲准核發之搜索票執行搜索等偵查作為，均係依法行事，且刻由專案小組就查得及搜扣相關事證依權責分工持續深入調查中，檢警之間指揮溝通順暢。

二、 本署依法指揮偵辦全案，專案小組成員均應遵循「偵查 不公開作業辦法」，堅守偵查不公開原則，對於媒體因 採訪所需而拍攝之部分周邊過程畫面或各自報導之案 情，記者如何獲知守候跟拍、抑或所指是否與事實相 符，因攸關媒體第四權，本署表示尊重，然對於外界據 此質疑警方處理過程是否涉及洩密乙事，基於勿枉勿縱，本署已聯繫警方進行瞭解，且此部分臺北市政府警察局督察室亦已主動調查釐清中，將視調查結果依法辦理。

三、 至員警基於公務禮儀攜至本署之銅鑼燒禮盒兩盒，依據 「公務員廉政倫理規範」之規定，悉數交由本署政風室 依上開規範處理。

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