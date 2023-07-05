王中平擔任活動大使。（山本富也提供）

國際營養師王荐宏（左起）、山本富也董事長林伸坤、總經理謝宜蒨、王中平、總裁鄭榆錚、執行長白洛霆。（山本富也提供）

由山本集團主辦的「山本6周年萬人演唱會」日前圓滿落幕，演唱會上包括玖壹壹、蕭煌奇、謝金燕、吳克群等歌手參與，他們精湛的演唱技巧和動人的音樂演繹，為現場觀眾帶來一場震撼人心的音樂盛宴。

主辦方亦邀請吳宗憲、天心擔任主持人，他們在現場展現出色主持才能，為整場音樂盛會增添更多的歡樂和驚喜。

除了音樂表演，山本富也董事長夫人謝宜蒨也成了「嬌」點人物，當天她身穿華服、配戴一款價值高達300萬台幣的愛馬仕綠鱷魚包，引起在場觀眾驚嘆和矚目。

對於收藏名牌包的心得，謝宜蒨分享，一直以來都對名牌包非常著迷，這種獨特設計和精湛工藝吸引她的目光，每一個名牌包背後都蘊含著迷人的故事性與價值性，而她的收藏則代表了她對時尚品味的追求。

吳宗憲在得知謝宜蒨的包款價值近300萬後，忍不住拿起包款拍照留念，這個意外的舉動更增加現場觀眾的好奇和熱議，使整場音樂盛會更加受人矚目。

「山本6周年萬人演唱會」不僅為山本富也的音樂事業開出新的里程碑，也為音樂愛好者們帶來了一個難忘的音樂盛宴。