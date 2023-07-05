石知田（左起）、炎亞綸、天心、李璇、金士傑、李銘順曾出席《Q18》開鏡儀式。（資料照片））

炎亞綸在《Q18》挑戰詮釋具有意識的AI（人工智慧）。（資料照片））

導演周美玲對執導《Q18》非常有想法。（資料照片）

炎亞綸近日因性醜聞風波導致形象重挫，他手上的節目主持和戲劇陸續受影響。據知，由鴻海精密工業出品、金禾創意製作的科幻影集《Q18》，演員之一炎亞綸因爭議事件，意外讓這部影集受牽連，巧合遭爆性騷的宥勝也演出其中一個單元，對於2位演員在影集中的戲份及播出將如何安排，備受關注。對此，劇組做出回應。

《Q18》由鴻海投資千萬，開創台劇史上首部與科技跨界合作，是一部探討量子世界的人性科幻影集，將分為5個單元共10集。去年8月在開鏡儀式上，導演周美玲率李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑及李璇以劇中造型亮相；當時周美玲還誇讚炎亞綸是少數能和他聊量子學、哲學的朋友。

未料，先是宥勝爆出性騷案，結果屋漏偏逢連夜雨，主角之一的炎亞綸也爆出性醜聞，鴻海投資的首部影集即遭波及，讓《Q18》掃到颱風尾。劇組今（5日）表示，因《Q18》特效很多，目前仍努力後製中，今年確定不會上檔，「會因應情況調整，有最新消息會讓大家知道。」劇組也指出「導演周美玲現在不方便多說。」

影集中，炎亞綸與石知田將詮釋具有意識的AI（人工智慧），擁有仿生的軀體、以及強大的量子電腦演算功能，且具備自動學習、演化的能力。炎亞綸當時分享準備角色過程，除了維持原本體態，笑稱還要維持自己臉部的完美，「絕對不是冰冷的機器人，而是要對人類產生好奇、對人類的行為不斷地運算和計算的思維模式及表情，這是AI角色最具挑戰性的地方。」

除了戲劇，炎亞綸在最新一季《嗨！營業中》節目擔任店長，昨釋出的最新預告中，他則被剪輯到僅剩側面，沒有任何正面鏡頭。據悉，節目還有4集內容待錄，炎亞綸已於日前向製作單位請假。關於節目剪輯、炎亞綸將來是否回歸等問題，製作單位「好看娛樂」表示不回應。