澎湖一家海鮮私廚上月初因一桌4萬1的無菜單料理，遭客人投訴坑殺遊客，近日葉姓老闆又擅自使用與藝人高捷合照為自己餐廳打廣告，引發爭議，儘管老闆不甘心撤照，但仍持續挑釁高捷與大眾。就有網友指出，高捷根本沒光顧過餐廳，更透露合照來源。

海鮮店葉姓老闆私用高捷合照打廣告，遭後者留言要求撤照，未料老闆根本不予理會，直到高捷表明已聯絡律師，準備採取法律途徑，老闆才悄悄刪除照片，但隨後又複製高捷聲明，並將文內高捷名字全改為自己名字，挑釁意味十足。

網爆料葉姓老闆與高捷合照，是2018年擔任臨演時找空檔去蹭合照，高捷根本沒光顧過該餐廳。(圖／翻攝臉書)

此事引起網友關注，就連作家九把刀與人氣實況主丁特都留言開罵，隨即有知情網友在底下留言指出，高捷其實根本沒有去過這家海鮮餐廳，會有合照是葉姓老闆在2018年時，曾擔任電影《寒單》的臨時群演，趁著空檔時間跑去找高捷合照，沒想到拿來宣傳餐廳，事後撤照還不甘不願，挑釁高捷，人品離譜至極。

葉姓老闆撤照後不僅複製高捷聲明文，把文內名字全替換成自己的發在臉書，受訪時更反嗆「我只是提到電影，有講到他名字嗎，他只是個演員，沒必要小題大作」。