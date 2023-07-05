近日大陸海南省的三亞破獲了一起侵入民宅盜竊案，一名男子從海口騎單車300公里到三亞，住進了無人的別墅中，喝光房內的茅台酒與裡面的食物，直到打掃人員進入後才發現，別墅中跑進陌生男子，而這間別墅也是有「重機女神」稱號的網紅痞幼的家。

痞幼家在海南的別墅遭闖空門。（圖／翻攝自微博）

據三亞警方指出，6月8日一名朱姓男子從海口騎行共享單車到三亞，行經某小區時發現有棟別墅無人居住，於是翻牆入室居住了下來，期間他更將屋內高級的6瓶茅台酒喝光，直至24日下午被來打掃家政人員發現，報警將其抓獲。

而「重機女神」痞幼就在社群網站上分享此事，更透露這間別墅就是她們家的房子，她也提醒若大家在南方買了不會常住的房子，一定要安裝好監控設備，「你不知道會不會有那種騎自行車300公里去你家喝酒的人」。

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