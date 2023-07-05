6月18日生日的Ella，每年慶生聚會都少不了兩位「老婆」Selina、Hebe一起相聚，Selina挺著6個月孕肚開心出席，還不忘用手扶著肚子，像是在跟肚子裡的兒子「小腰果」同樂，對於好姐妹們的生日祝福，Ella也相當感動，留言寫下：「感謝我永遠的好姐妹，知道我要工作，特地提早幫我慶生。」S.H.E超過20年的好閨蜜感情，讓不少鐵粉直呼是「最美的畫面」。

與Ella同樣是618生日的柯震東，本刊曾直擊他的慶生趴找來一大群哥兒們來玩，除了演藝圈好朋友王大陸、電台少東洪武、蔡凡熙、大飛等人，還有復興中學一票好友在場，沒有異性的慶生會，陽剛味破表。特別是好友王大陸傳出情變消息，還是現身生日趴為他慶祝，好兄弟互相陪伴，看得出友誼堅定。

李佳薇（前排中）生日有好姊妹陪伴，笑得很開心。（圖／取自李佳薇臉書）

李佳薇剛過35歲生日，好朋友郭靜日前就po出一群好姐妹幫壽星慶生的照片，包括李佳薇妹妹李佳歡，還有演員葉星辰一起大舕泰國美食，比起舞台上的華麗打扮，4人全都是淡妝出席，穿著也相當休閒，看起來氣氛相當自在。

另一方面，先前被本刊CTWANT時報周刊爆出熱戀小7歲陳慕的「情慾女王」珍琳，先前慶生也是純姊妹淘聚會，一席紅色性感小洋裝看來十分搶眼。值得一提的是，陳慕大方讓女友跟閨蜜們約在米其林餐廳開心慶生，自己去買便利商店晚餐果腹，浪漫舉動想必讓珍琳心花怒放。珍琳上傳慶生照時，抱著花束在餐廳拍照，即便慶生趴清一色都是好姐妹，沒有任何男性參與，反而更能玩得盡興愉快。

珍琳（中）的生日與姊妹淘一起享用米其林大餐。（圖／取自珍琳臉書）

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