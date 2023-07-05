羅志祥（小豬）因感情風波沈寂近2年，去年底在花蓮跨年壓軸演出宣告正式復出，今年開始「報復性」接工作，演唱會、主持通通來。時報周刊CTWANT更是直擊他回到曾讓自己翻紅的《娛樂百分百》參加錄影，6月27日下午本刊發現羅志祥出現在內湖電視台，身旁有經紀人小霜陪同，在電視台待了兩個小時，據悉，攝影棚內擠滿工作人員，大家都非常想念「主任」回歸。

準備離開時羅志祥滿臉笑意，沿路不忘跟工作人員揮手告別。（圖／本刊攝影組）

6月27日下午1點多，本刊發現羅志祥那輛貼著的MAYBACH字樣和車標的廂型車，開進內湖區八大電視台的停車場，不久便出現在電視台大廳，經紀人小霜也在其中，一行人搭乘電梯上樓，據電視台工作人員轉述，錄影的攝影棚內擠滿工作人員和電視台員工，大家都來看許久不見的羅主任。

羅志祥到自家服飾品牌稍作休息。（圖／本刊攝影組）

羅志祥也在限時動態中分享自己和工作人員合影的畫面，可以看出旁邊還有不少員工正在排隊，他在電視台待到3點8分，脫下外套後才又出現在大廳，一路上不忘跟工作人員揮手告別，緊接著便搭電梯下樓搭車離開電視台，並未多做停留。3點33分時，羅志祥抵達位於大安區的潮店，在這他待了一個半小時才離開。

換了一件跟原本穿的很類似的條紋襯衫後，羅志祥再度上車。（圖／本刊攝影組）

5點出頭，羅志祥換了一身衣服和經紀人小霜又搭著廂型車離開，原來是又返回台北市內湖區工作，這次折是直奔三立電視台，看起來工作滿滿。而當天，羅志祥開心在臉書上分享《娛百》的錄影照片，他在霓虹燈字樣「SHOW」的佈景前拍照，感動寫下：「娛樂百分百我來上通告囉！看到好久不見的工作人員，真的很開心也很懷念。」

羅志祥趕往內湖三立電視台。（圖／本刊攝影組）

羅志祥主持《娛百》將近19年，陪伴許多粉絲長大，因此回憶殺的發文吸引大批網友按讚喊懷念也敲碗希望他回歸主持，琳妲也叫他主任並留言「太感動了啦！」黃少谷則留言「不忘初心」，羅志祥分別回覆「很棒的回憶」、「謝謝我繼續努力」。

羅志祥分享回到《娛樂百分百》的心情。（圖／取自羅志祥臉書）

不過，近期演藝圈深陷#MeToo性騷擾風暴，羅志祥這時候發回歸文也有不少網友酸：「比起來還真是清流」、「突然變聖人」，也有人指他「趁亂回歸，應該等超久了」、「恭喜羅主任幾年後又漂白能回支那撈錢」。

不少電視台員工、節目工作人員圍觀羅志祥錄影並求合照。（圖／取自羅志祥IG）

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