炎亞綸近期陷入醜聞，網紅耀樂表示16歲時與他交往，卻被強迫發生性關係及拍攝性愛影片外流，開記者會時炎亞綸還衝現場道歉，引起正反兩面爭議。記者會後炎亞綸的工作都暫緩或取消，他本人也神隱，而時報周刊CTWANT日前直擊他載著人生摯友翁瑞迪（阿本）回到曾經的住處，即使陷入低潮，這位多年老友仍然不離不棄地陪在他身旁。

本刊直擊炎亞綸開著名車去接阿本。（圖／本刊攝影組）

7月1日下午4點14分，一輛黑色奧迪開到台北市內湖區某住宅社區的門口，該車款要價755萬元起，外型相當吸引人目光。沒多久一名男子走到車邊，仔細一看是近年來已淡出演藝圈轉行的阿本，一身輕鬆休閒裝備的阿本邊走邊滑手機，打開後座車門後上車，似乎對該車很熟悉。而從過去交友圈和車款，以及一路上行車的狀態，令人不禁聯想到車主可能就是炎亞綸。

回到天母舊家後，炎亞綸從駕駛座下車，與助理一起到後車廂，氣色看起來還可以，但不見平時風采。（圖／本刊攝影組）

車子從內湖上高速公路後，路上稍微展現了一下性能與馬力，37分抵達天母炎亞綸曾經住過的社區，直接開進停車場，車子停在賣場來賓停車場靠近住戶區的鐵門邊。停妥後果然炎亞綸從駕駛座下車，走到車後與助理拿下大包小包的袋子。素顏的炎亞綸氣色並不算差，但總覺得整體上少了昔日容光煥發的光彩，不過他露出一抹微笑，看來陷入風暴中的他，心情調適得應該還不錯。

阿本下車後拿著寵物籃關心毛小孩。（圖／本刊攝影組）

緊接著坐在後座的阿本及另外一名男子也下車，阿本手上拿著一個寵物籃，裡面看起來像是隻貓，當其他3人從行李箱拿下包包時，阿本站在一旁拿著寵物籃關心起寵物。此時剛好有民眾經過，炎亞綸目光犀利的望向對方，顯然對周遭人物非常敏感，反應相當迅速靈敏。

路人經過時炎亞綸的眼神相當戒備。（圖／本刊攝影組）

拿好每個人的物品後，4人走向住戶區的門口，處處小心的炎亞綸，車子居然停得很隨興，猜測他們大概很快又要出門，沒想到一直等到過了半夜，仍未見人車離開。

炎亞綸隨意停完車後，與阿本與助理及友人大包小包拎進住家後，直到半夜都沒離開。（圖／本刊攝影組）

炎亞綸與阿本因合作電視劇《公主小妹》而相識，之後兩人多次被拍到一起出遊，緋聞也不脛而走，阿本更曾在節目上脫口自己和炎亞綸就是「傳很久的情侶」，不過兩人始終以好朋友相稱。這幾年阿本淡出演藝圈，不過他們還是維持好交情，阿本曾透露炎亞綸很鼓勵他挑戰幕後工作，並為他介紹機會，去年阿本無預警在《嗨！營業中》現身，讓被蒙在鼓裡的炎亞綸嚇到腿軟，也引起熱烈討論。

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炎亞綸與阿本傳了多年緋聞，但兩人始終以好朋友相稱，阿本還去上炎亞綸節目。（圖／翻攝自阿本臉書）

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