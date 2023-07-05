炎亞綸與阿本在2009年時因合作電視劇《公主小妹》而相識，兩人感情緊密，被傳了多年緋聞，雖然中間一度爆出因炎亞綸太花心而分開，但本刊曾在2019年時直擊阿本多次進出炎亞綸的家，與炎亞綸的狗狗也相當親近，炎替狗狗成立的社群照片上更常見阿本家附近的街景，證明他們情誼依舊深厚，而現在雖然炎亞綸落難，阿本依舊陪在身旁，看來兩人情比金堅。

阿本曾發文稱「一個人」，被解讀為與炎亞綸分手。（圖／翻攝自阿本臉書）

阿本曾經在節目上脫口說自己與炎亞綸是「傳了很久的情侶」，不過2015年時阿本在臉書發文「我一個人」、「這樣也快六年了，需要一點希望」，被外界解讀他與炎亞綸分手，當時阿本特地澄清臉書發文並非在說感情，更說自己單身，與炎亞綸只是好朋友。

本刊在2019年曾拍到炎亞綸與阿本一同出遊還一起騎單車返家。（圖／本刊攝影組）

2020年時，炎亞綸參加蔡康永與小S主持的節目《花花萬物》，又被問到萬年緋聞對象阿本，當時他坦承與阿本曾經很好很好，但現在已經完全是朋友關係，多年來兩人對外口徑始終一致，僅稱對方為相當好的朋友。

炎亞綸替狗狗成立的社群，有不少照片的背景都是在阿本家周邊拍攝。（圖／翻攝自IG）

去年阿本生日PO出與炎亞綸及鬼鬼的合照，感性對兩人告白，表示：「一路看著我挫折、任性、成長，始終在身邊，我總是想太多，常常迷惘人生各種事，明明年紀最大，卻最幼稚，兩位教會我很多事情。」炎亞綸也留言「不客氣」，兩人的相處十分大方。

長相帥氣的炎亞綸可說是演藝圈的超級發電機，除了與阿本，也曾與《模范棒棒堂》的呱呱傳過緋聞，並被拍到夜會一名神似阿本的年輕男子，而好友鬼鬼及曾合作戲劇的郭雪芙也是他的緋聞對象，不過兩位女生的緋聞隨著時間不攻自破，尤其是與鬼鬼坦蕩蕩的好交情，一次次的證明他們真的只是非常要好的朋友。

去年生日時，阿本發文感謝炎亞綸與鬼鬼的陪伴。（圖／翻攝自阿本臉書）

此外，炎亞綸曾在2018年被爆出同時劈腿三名男子，並流出親密合照，他也發出聲明道歉，表示沒有處理好私生活，並說自己也是平凡人，同樣有許多缺點及有著平凡的情感，也對造成傷害的人感到非常抱歉，承諾會好好努力檢討，讓自己成為更好的人。雖然當時安全下莊，但也為此次耀樂指控的事情埋下伏筆。

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炎亞綸也曾與鬼鬼傳緋聞，但大方態度證明兩人只是好朋友。（圖／華貴娛樂提供）

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