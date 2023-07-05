以獨派青年新星身分踏入政治圈的現任新竹市工策會副總幹事田政弘（田昀凡），被控用PUA（俗稱把妹術）手段，以開放式關係之名和多名女性發生關係，在摧毀她們價值與信心的同時，卻以發生性關係為最終目的，其前女友A女也出面控訴田男很擅長利用花言巧語去塑造關係「但實際上就是在約炮」。

田政弘活躍在政治社運圈內，也是力挺蔡英文的「辣台派英粉」，目前是新竹市長高虹安的重要幕僚，但他2019年時被多名女子控訴，趁著女方上一段關係剛結束、對於感情失去信心時，以PUA手段鎖定多位女性，聲稱雙方可建立「無關係」的類開放式關係，以此騙了不少女性的身體。

田男的前女友A女控訴，與田男交往後，他總是會不斷提醒前女友在他生命中保有一定地位，更對A女直言「妳無法超越她」，甚至在2人的相處過程中，田也莫名不斷強調其前女友在知道A女存在之後，哭了好久。

前女友A女貼出她和田政弘的對話，透露田常會拿她和前女友做比較。（圖／翻攝自當事人臉書）

後續，田邀請A女到他家過夜，A女始終不願意讓田退下她的內褲，並表示自己生理期來，儘管她努力拒絕，卻央不住田的苦苦說服，最終讓田以他的方式達到要求，但過程完全沒有歡愉，只有濃烈的噁心感。

而最終2人的引爆點在於田不斷將A女與其前女友比較，強調前女友會學習如何取悅他。A女指出，田男很擅長利用花言巧語去塑造男女之間的主從關係，且田在關係中來去自如、不負任何責任，只要誰先付出真感情，誰就輸了，還能藉此騙取女性情感，巧妙避開性侵範疇，「但實際上根本就是在約炮」。

2019年8月時一名張姓女子於臉書爆料指控田男的劣行，事後田政弘也曾發表聲明道歉，並公開雙方當事人的相關對話內容，事後卻又火速刪除，更直接私訊當事人「妳這樣做會非常影響我的生涯和名譽」，並向張女提告求償，所幸幾位田男受害者願意出面力挺，現身法院作證，日前地院一審則判決田男敗訴。

田政弘目前所任職的新竹市府也對此提出回應表示，目前訴訟仍在進行中，相關事實認定將交由法院作最終決定。

田政弘曾發聲明表示自己不會對A女提告，事後卻反悔提告求償100萬元。（圖／翻攝自當事人臉書）

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