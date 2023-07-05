一名56歲男子平常菸癮大，近來因腿痛而就醫，檢查發現是下肢動脈阻塞、緊急收住院；未料才剛住院，男子就嚴重胸悶，竟是心肌梗塞發作。醫師說明，原來男子不只下肢動脈血管阻塞，全身周邊動脈也堵塞，緊急手術才改善男子的心梗、腿痛問題，男子也因此痛下決心戒菸。

心臟外科醫師袁于婷在《醫師好辣》中表示，上述男子原本是因為腳冰、腿痛而就醫。該男子的腿痛的程度為走50~100部就痛到無法繼續前行，即為典型的「間歇性跛行」，起因為下肢動脈阻塞，導致腿部血流不順、肌肉缺氧、讓患者行走費力且疼痛。由於下肢動脈阻塞若不處理，會導致下肢血流受阻，嚴重恐截肢，」因此趕緊將該男子收住院。

袁于婷接著表示，該男子才剛收住院、還未處理下肢動脈阻塞，就在醫院中出現胸悶、盜汗症狀，檢查發現是心梗發作，所幸是在院中發生心梗，醫師得以有時間進行心導管手術、放置支架後，以改善男子心梗、腳痛問題後。該男子因此痛下決定戒菸。

她表示，周邊動脈阻塞除了導致下肢血管不順暢外，也可能導致心梗、中風等致命心血管疾病。抽菸、高血脂、高血壓、糖尿病都會使得周邊動脈等血管阻塞。

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