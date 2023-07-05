台中5億高中生離奇墜樓案檢方對其夏姓配偶「殺人罪」不起訴，賴母委託律師許哲維連續兩日向檢方遞狀、聲請再議。時事評論員許維智日前在節目上驚爆他和法醫高大成博士之前去探訪賴家時，竟發現不可思議的巧合。許維智分析賴生不可能輕生的原因，包括他原本計畫暑假要和姑姑前往美國，另外案發前一個月，他新買一輛車牌「9513」的機車，除了513是賴母生日外，高大成博士一看也嚇一大跳，因為唸起來竟是「救我醫生」，似乎已暗示恐會遭遇不測。

許維智表示，原本旅居美國回台奔喪的姑姑，計畫在6月24日要帶著賴生一起到美國散心。且賴生在4月也買了一輛用母親生日「9513」當作車牌號碼的機車，讓他和高大成一看到簡直嚇了一跳，因為唸起來簡直就是「救我醫生」。

家屬委任律師許哲維遞狀時也表示，不起訴書中提到現場留有的1啤酒罐驗出賴小弟DNA及麻醉藥利多卡因成份，來源調查結果是「不明」對此仍希望可以再釐清。

根據台中地檢署表示，涉嫌殺人罪的夏姓配偶，經過檢方100多項偵查作為，包括7大人證、5大物證、6大關鍵說詞等，再搭配現場監視器與法醫解剖報告，認定賴姓高中生為高處墜落身亡，且夏男在賴生墜樓前無明顯接觸、強迫跡象，認定殺人罪部分查無積極證據，不起訴處分。

賴母日前收到起訴書，其委託律師許哲維連續兩日向檢方遞狀、聲請再議，他表示，書狀內容分別針對：1.死因的動機、2.針對賴小弟身上的疑點、3.現場鑑識認為還有疑點的部分等三大部分認為還有疑點需釐清的地方。

他也提出，不起訴處分書有特別提到在十樓現場有一個啤酒罐，上面是有賴小弟的DNA，啤酒罐裏頭也有驗出麻醉藥品利多卡因，不起訴處分書中針對利多卡因來源是寫不明，它也是一種麻醉藥品，如果使用或塗抹也有可能造成昏迷或死亡，家屬希望針對利多卡因的部分來調查，檢察官很認真驗賴小弟身上沒有驗出來足以致死的利多卡因的量。但家屬希望不是檢驗利多卡因的量，而是針對人吸收後利多卡因的代謝物。

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