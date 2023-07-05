圖為國防大學外觀。（中時資料照）

國防大學資源管理及決策研究所上校所長賴智明遭爆與小17歲的少校女學生發生婚外情，且為幫該女取得教師資格，不僅讓她掛名論文共同作者，還協助她進清大博士班就讀。此外，賴智明也遭控利用學生當人頭詐領研究經費，要求學生繳回一半費用給他。而賴也嚴正回應了。

據《鏡週刊》今（5）日報導，賴智明遭爆偷吃少校女學生，並幫該女取得教師資格。有名女子透露，該女學生取得國防大學資決所碩士學位後，在賴的引薦下進入清大博士班。另外，也有知名人士說國防大學教師培育資格是學生們夢寐以求的目標，為讓該女學生畢業後能重回國防大學當教師，賴不但讓該女掛名論文的共同作者，甚至找來昔日清大博士班的指導教授，讓該女順利錄取清大博士班。

《鏡週刊》刊出多段影片與照片，聲稱是投訴人提供，顯示賴智明與女學生互動情形，畫面看來兩人少有親密的肢體接觸，只有在停車場準備離開時，偶爾會聽到吳女叫賴：「寶貝！」算是非常小心。此外，周刊也直擊，賴開著他BMW深藍色豪華休旅車接送，女學生常小跑步追車後跳上車，深怕被人發現。

報導還指，賴智明也被爆上課時會要求女學生坐第一排，男學生則識相地往教室後方坐，並稱「不然賴老師心情會不好」。不僅如此，賴智明也被控將學生當人頭詐領研究經費，並要求學生繳回一半費用給他。

但對於這些指控，賴智明說一切都是抹黑，表示自己在2年前離婚。賴智明也強調，該女同學是靠自己能力考上清大博士班，他僅介紹當年的指導教授給她，吳女到他家是為了商討研究與功課。此外，他也沒有要求女學生坐在教室前面，更沒有要學生退研究助理費給他。