旅日達人林氏璧分享，大學同學帶全家去東京玩，但只有一天的時間可在市區觀光，因此向他求助要怎麼玩比較好。對此，他推薦先去淺草雷門觀音寺，再去晴空塔，接著去東京車站看「丸之內站舍」和銀座逛街，然後去六本木之丘展望台，最後在六本木之丘吃晚餐，超充實的行程引起網友討論。

林氏璧昨在臉書上分享，大學同學在大二時去過東京旅遊，算一算已經是30年前的事情了，現在的東京跟以前完全不一樣，這次同學帶全家人去東京，在安排行程上面遇到一點小狀況，傳訊息向他求助。

林氏璧表示，同學規劃7月6、7日兩天去東京迪士尼，因此只剩5日這一天可以在東京市區觀光，因此求助他要怎麼樣玩比較好。他建議可以先去淺草雷門觀音寺，上淺草文化中心鳥瞰風景，再逛逛雷門周邊；接著去晴空塔，可先逛樓下的商店再上展望台；然後去東京車站看「丸之內站舍」。

林氏璧指出，如果有時間的話，可以安排銀座逛街的行程；沒有的話，就直接去六本木之丘展望台，這個地方可以近距離看到東京鐵塔，然後六本木之丘樓下有HARBS，AFURI和銀座篝拉麵等知名餐廳，晚餐可一次吃2間，回來的時候可去新浦安北口的超市逛逛。

貼文引起網友討論，不少人大讚這個行程安排得很充實又順暢，不會有跳來跳去，浪費時間搭車的問題。不過也有網友表示，鳥瞰東京風景的行程有點多，不如拿掉晴空塔去明治神宮，那裡真的很漂亮。