天使明星外野手「神鱒」卓奧特（Mike Trout）因揮棒過猛導致手腕受傷，如今傷勢出爐，確定為左手腕鉤狀骨骨折，休養時間可能長達2個月，鉤狀骨骨折最常發生在棒球選手身上，與紅襪台將張育成先前所遭遇的傷勢狀況相同，卓奧特缺陣也將牽動大谷翔平去留。

昨（4日）天使以3比10不敵教士，第8局卓奧特擊出界外球後甩了甩左手，短暫離開打擊區接受球隊防護員檢查狀況，最後決定退場由莫尼亞克（Mickey Moniak）代打上陣，比賽結束後卓奧特仍感不適，天使為他進行一系列檢查，神鱒沮喪地說：「希望是最好的結果，我無法形容這種疼痛，我從來沒有過手腕傷勢的問題。」

鉤狀骨骨折與手掌側的直接撞擊有關，一般常見發生在握棒時，因揮擊時直接撞擊導致傷勢出現，本季張育成就曾因鉤狀骨骨折，甚至傷口反覆出現疼痛，從4月底缺席至今，不過卓奧特是天使重要戰力，棒次上又是掩護大谷翔平的最佳人選，卓奧特傷出對於急迫重返季後賽的天使來說是晴天霹靂。

天使接下來的一直到季中交易截止日的比賽極其重要，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）早前報導，除非球團遭遇重大挫敗，否則天使並不會在交易截止日前動到大谷翔平。近年有關大谷的交易傳聞一直存在，天使選擇留下他就是希望能夠爭奪季後賽席次，若本季天使無法維持戰力，大谷翔平可能將在賽季結束，甚至是季中離開天使。