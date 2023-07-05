高雄一名21歲從事餐飲的的李姓少年，近日來出現關節卡卡、左膝不斷反覆腫脹的狀況，醫師從關節中抽取出3大管積液。（活力得中山脊椎外科醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄一名21歲從事餐飲的的李姓少年，近日來出現關節卡卡、左膝不斷反覆腫脹的狀況，於是前往活力得中山脊椎外科醫院就診，醫生利用X光檢查發現關節沒問題，估計是膝關節腔內有積液，於是利用針筒抽取出3大管的關節腔積液。雖然李男的不適症狀獲得改善，但無法根治，大概2至3個月就需要再次抽取關節液。

李男從事餐飲業，需要長時間走動、站立，從一年前起左膝一直反覆有腫脹情形，發作起來時，常影響工作時的膝關節活動力，不時覺得膝蓋卡卡，甚為困擾。李男就醫時X光檢查並無發現異狀，但卻發現膝關節腔內有積液。

於是院長楊椒喬利用針筒替李男將關節內的積液抽取出來，一抽就是三大管，雖然經抽取關節液及服用消炎止痛藥後，膝關節的不適症狀有獲得改善，但大概每隔2至3個月症狀就會復發，需要再次抽取關節液，而李男每次門診所抽取關節液約達70毫升。

楊椒喬表示，經問診時發現，原來李男本身有僵直性脊椎炎，是一種自體免疫疾病，好發在20到40歲的男性，患病機轉不明。這類患者的主要症狀除了腰部疼痛及僵硬之外，其實也容易有周邊關節發炎的情形，常見下肢關節如膝關節或踝關節，亦會引起發炎症狀，主因是免疫系統會攻擊自己的組織， 引起發炎現象侵犯全身。

楊椒喬院長說明，雖然在勞損及僵直性脊椎炎2者相加乘之下，讓患者常容易復發，但幸好李男發病至今暫無其他關節疼痛的不適情形，僅左膝反覆腫脹積水，目前配合口服藥物如免疫調節劑及消炎止痛藥治療中，讓他又能繼續返回工作職場拚家計。