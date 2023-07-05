國民黨立委王鴻薇昨（4）日踢爆總統蔡英文下令將珍貴的半導體技術提供給立陶宛，還被對方獅子大開口，要求龐大補助金，不只引起各界討論，國民黨立委參選人羅智強也宣布反貪腐監察院的第15告，對象就是喪權辱國的外交部，「蔡英文、吳釗燮去向孫運璿、李國鼎下跪請罪吧！」

羅智強昨日在臉書表示，王鴻薇、國民黨台北市議員徐巧芯接連爆料，指出蔡政府為營造與立陶宛的友好關係，只能使用大撒幣的凱子外交，不只工研院把8吋晶圓技術雙手奉上外，外交部也差點簽訂不平等條約。

「明明是喪權辱國，外交部竟顛倒黑白！」羅智強提到，外交部稱工研院提供半導體技術給立陶宛，有助台灣技術與產業增加國際影響力，但若以相同邏輯，那台積電也把技術提供出去，豈不是更增國際影響力？

羅智強酸，過去宏都拉斯與我斷交，行政院長陳建仁、外交部長吳釗燮都曾說不搞凱子外交，但如今對連邦交都沒有的立陶宛，卻付出了不該付出的龐大金錢，「反貪腐監察院的第15告，要告外交部喪權辱國，告對不起天、地、國家、人民的吳釗燮！」

針對爆料，總統府發言人林聿禪回應稱，我國與立陶宛等理念相近國家合作，不僅行之有年，民主國家間互惠互利，深化關鍵產業韌性，更有助國家發展，至於「總統下令讓立陶宛予取予求」等相關指控均非事實。