累計京城銀上半年自結合併營收49.72億元、年增近1.9倍，為僅次於2021年的同期次高。稅前淨利28.92億元、年增近1.55倍，稅後淨利23.52億元、年增達1.76倍，每股盈餘2.12元，較去年同期0.76元顯著反彈。

觀察京城銀6月利息淨收益4.72億元，月減3.34％、年減9.62％，手續費淨收益1.77億元，月減10.37％、年減達23.56％。不過，其他淨收益達6.14億元，月增近1.09倍、較去年同期虧損6.49億元大幅轉盈，成為帶動合併淨收益衝上新高的主動能。

累計京城銀上半年利息淨收益28.51億元、年減5.81％，手續費淨收益10.82億元、年減7.05％。不過，其他淨收益達10.38億元，較去年同期虧損24.77億元大幅轉盈，帶動整體獲利表現自近13年低點倍增強彈。

京城銀指出，美國聯準會6月暫停升息，為15個月以來首見。雖然暫停升息符合市場預期，但通膨仍居高不下，歐美國家在貨幣政策方面若持續採取升息或再次啟動升息等措施，已不再使市場感到意外。

另一方面，由於高利率下資金緊縮的環境，部分國家基於出口壓力考量，採取降息或寬鬆貨幣政策，台灣央行則維持緊縮的貨幣政策基調。京城銀在關注整體環境變化之際，持續確保利息和手續費淨收益穩定，以及資金成本控管。

京城銀表示，6月及上半年獲利表現強彈，主要來自投資收益增加，認列較多金融資產處分利益及評價損益、認列較少減損損失。資產品質方面，截至6月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率8634.35％、整體放款覆蓋率為1.5％，維持一貫優異表現。

展望後市，京城銀表示，面對高通膨、升息循環及地緣政治的衝擊，可預期經濟成長將趨緩。面對競爭與挑戰，京城銀將審慎因應並持續專注於提升利差、核心存款穩定與資金成本控管，在存放利差回升、受提列減損影響減少下，有助獲利表現改善。

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