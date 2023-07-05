防疫雙險理賠金額今年以來逐月下降，1月為220.52億元、2月降至196.92億元，3月續降至115.94億元。隨著3月20日起輕症不再通報，4月驟降逾7成至約33.37億元，5月正式降級後再降至26.54億元、月減約2成。

金管會統計，6月防疫險理賠金額5.71億元、疫苗險理賠金額0.94億元，合計理賠金額6.65億元、月減達75％。累計上半年防疫雙險理賠148.17萬件、理賠金額599.95億元，其中防疫險117.42萬件、理賠金額470.39億元，疫苗險30.75萬件、理賠金額129.55億元。

自2022年至2023年6月底，防疫雙險合計理賠金額達2716.4億元，主要承保的6家產險公司合計已完成增資1500億元，僅剩南山人壽現增15億元尚未完成，但南山人壽此次增資尚有補強資本規畫，並非完全針對防疫險理賠。

其中，新安東京海上產險四度增資合計近400億元最高，富邦產險二度增資共310億元居次，中信產險四度增資共205億元、國泰世紀產險二度增資共200億元，兆豐產險二度增資共80億元、和泰產險三度增資共45億元。