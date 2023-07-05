金管會宣布修正「保險業辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」第6點、第15點及「保險代理人公司保險經紀人公司辦理遠距投保及保險服務業務應注意事項」，主要為提升遠距投保便利性。

據金管會統計，傳統銀行有29家兼營保代、2家兼營保經，純網銀則有2家兼營保代業務，合計現有銀行保經代通路達33家。而目前主要兼營保代業務的中信銀申請業務試辦，有意自行建置視訊錄製影音系統。

保險業方面，已有9家保險公司正式開辦遠距投保，包括國泰、富邦、中國、全球、新光、台灣、南山、元大人壽及富邦產險，尚有保誠、三商美邦及安聯3家壽險公司正試辦遠距投保。台新人壽則申請試辦遠距投保，目前正由保險局審查中。

保險局副局長林志憲說明，此次共有3大修正，主要為增訂保險業及保經代可運用金融行動身分識別（FIDO）進行身分確認，以及放寬兼營保經代的銀行可用自行建置的視訊錄製影音軟體，辦理遠距投保與保險服務業務。

同時，此次修正明定銀行與保險公司合作申請業務試辦成功者，可用相同模式與其他保險公司合作，但辦理遠距投保與保險服務業務相關檔案保存期限不可低於5年，且銀行應採加密措施將相關文件及影音資料傳送至保險公司等，以確保資安。