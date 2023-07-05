國民黨總統參選人侯友宜日前終於與前高雄市長韓國瑜合體，備受矚目，其中侯在韓上台時悄悄將韓的椅子拉近自己，遭媒體全拍下來引發熱議，綠營還諷侯像小學生一樣。對此，號稱「挺侯第1名」的前立委沈富雄也忍不住表示，侯此舉很low，但他也坦言實在不忍心，「要罵罵不出口」，強調侯現今面對困境，一定要好好自己檢討。

侯友宜日前在黃復興黨慶時與韓國瑜合體，兩人關係被大作文章，而侯在韓國瑜致詞時，悄悄把韓的座位挪靠向自己，被解讀為試圖拉進距離，過程全被拍下來，更遭戲稱「侯有移」。侯友宜2日被問及此事時則大笑了3秒，表示大家真的太會想像；國民黨主席朱立倫也說，惡意見縫插針大可不必。

但沈富雄昨（4）日上網路直播節目《少康上線啦》，面對主持人趙少康詢問侯友宜應怎麼做才能挽回頹勢時，直言侯必須自己先檢討，認真的好好檢討。沈富雄直言，侯在黃復興餐會那場的移椅子一事，講起來很難聽，一個總統候選人此舉太Low，「我是非常生氣，但也不忍，要罵罵不出口」。沈說，趙少康的專訪已是在救侯友宜，若侯沒有在專訪上提出主張，外界可能會「一天到晚在說椅子會動」。

沈富雄被外界認為是挺侯第一名，自侯有意參選總統時就一路看好他，對外界否定侯的意見多數強力反擊，更批鴻海創辦人郭台銘自私、硬是攪局、參選動作不斷，還點名若前國安會祕書長、外號金小刀的金浦聰跳下來幫侯操盤，侯必能逆轉情勢，後來金果然也加入侯團隊任執行長。 然而沈富昨坦言，侯友宜人今日處境，自己也一定要檢討，例如臨場應變能力不足等等，每天結束行程後應至少用1小時來檢討，重新練習一次。沈最後更嘆氣說，為金小刀感到焦慮，還打包票：他（金）輔選這半年的健康我來負責！