59歲連姓男子疑因84歲詹姓老母親碎碎念而情緒失控，4日中午竟對老母頸部連砍多刀，砍死老母，甚至身首異處。新店警分局接獲里長報案，派員趕赴現場破門逮捕凶嫌連男，警方預計5日訊問連男，檢察官將赴新北市立殯儀館相驗詹婦遺體，據了解，檢察官複訊連男後，不排除依殺害直系尊親屬罪聲押連男。

4日下午1時55分新店分局接獲報案，指新店區巷內民宅發生凶殺案，警方會同消防隊破門進入，赫見客廳地板血跡斑斑，俯臥1名年長女性，頭顱滾離上半身約30公分，一旁有2把染血菜刀，1名男子則表情呆滯坐在沙發上，警方立即封鎖現場，將凶嫌帶回調查。

分局鑑識人員到場勘驗，發現血跡集中在客廳地板及沙發，研判客廳就是凶案現場，死者詹婦的頸部傷勢切口凌亂，身體其他部位並無傷口，2把菜刀中有1把刀刃已變鈍、缺角，推測連男亂刀連砍母親頸部，1把刀砍到變鈍後，再到廚房另取菜刀行凶，直到砍斷母親頸部才罷手。

連男被捕後表情木然，默不作聲，對警方訊問三緘其口，警方依法停止夜間偵訊，待5日上午再行訊問，期能突破連男心防，釐清動機。

警方多方查訪，得知連男近日情緒起伏較大，曾經不滿母親碎念，因此警方不排除連男病情復發，失控殺死老母。警訊後將依直系尊親屬罪嫌送辦。