為推動垃圾不落地政策，環保局清潔隊會在固定時間到定點收運民眾的垃圾，一名男子表示，台灣工時已經很長了，還要配合垃圾車時間才能丟垃圾，質疑政府為何不設置垃圾集中場，這番話讓網友炸鍋，多數人都不認同他的看法，認為台灣人缺乏公德心，會因此亂丟垃圾，不僅造成環境髒亂，也會耗費更多的人力。

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，台灣勞工工時超長，經常加班到很晚根本無法丟垃圾，質疑為何不是垃圾車配合民眾的時間？為什麼一定要追垃圾車？住大樓雖有垃圾處理室，但都是配合民間的單位處理。

原PO認為政府應設置垃圾集中場，雖會導致垃圾堆積問題，只要徵用更多的清潔人員就能解決，如此一來不僅可以化解失業問題，也能解決民眾追垃圾車現象。

但原PO的想法被多數網友認為不可行，「台灣人沒公德心，會亂丟」、「台灣高溫潮濕氣候，只要一髒亂，蟑螂和老鼠蒼蠅橫行，不要拿國外跟台灣比」、「你看Ubike就知道，每天都有智障亂丟垃圾」、「會被亂丟，真心不騙」、「你是不是對台灣人的公德心太有信心？」