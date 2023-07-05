許多民眾會以機車代步，整形外科醫師王樹偉表示，最近天氣炎熱，看到穿短褲的女騎士「小腿幾乎貼在隔壁機車的排氣管上」，只要稍微碰到就會灼傷；他曾遇過出車禍的病患「腿被排氣管壓住」，結果整層皮膚都被「燙熟」了，提醒民眾穿短褲騎車一定要當心。

王樹偉在臉書發文指出，人體皮膚灼傷與接觸的溫度及時間有關，如果是滾燙開水，不到1秒就灼傷了；機車排氣管的末端溫度約200到300度，連側面防護蓋都有150度，「只要稍微碰到，哪怕只是一瞬間，就一定是灼傷。」

王樹偉之前曾在醫院看到出車禍的病患，因小腿被排氣管壓住一段時間，結果「整層皮膚都燙熟了」。

王樹偉建議，萬一真的被排氣管燙到，要盡快沖冷水，接著前往就醫；他表示，燙傷通常都有水泡，而且很大，可以戳破水泡、把組織液放掉，傷口用人工皮或燙傷藥膏換藥，如果是淺二度的話自己會好，深二度可能需要清創，三度就一定要清創和植皮。

沒想到這篇貼文釣出一堆苦主，「我被燙過，還好現在沒留疤，有過1次經驗後，絕對百分之兩萬小心」、「國小時被燙過，左小腿上的疤到現在都還在」、「被燙過1次，深二度啊」、「我被排氣管燙過2次，還同一個位置。」