回補庫存急單湧入，宏捷科6月合併營收回升到2.11億元，月增7.04%，年增3.66%，為111年1月以來新高，累計第2季合併營收為5.27億元，季增54.31%，為去年第3季以來新高，累計前6月合併營收為8.68億元，年減27.53%。
宏捷科表示，雖然第2季可能還是虧損，但虧損幅度可以明顯縮減。
展望第3季，宏捷科表示，目前客戶較為保守，但第3季可望優於第2季，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈，雖然第4季還看不清楚，下半年還是會比上半年好。
受惠於急單挹注，宏捷科(8086)6月合併營收為2.11億元，月增7.04%，為111年1月以來新高，累計第2季合併營收為5.27億元，季增54.31%，為去年第3季以來新高，儘管終端客戶依舊保守，宏捷科表示，第3季可望優於第2季，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈。
回補庫存急單湧入，宏捷科6月合併營收回升到2.11億元，月增7.04%，年增3.66%，為111年1月以來新高，累計第2季合併營收為5.27億元，季增54.31%，為去年第3季以來新高，累計前6月合併營收為8.68億元，年減27.53%。
宏捷科表示，雖然第2季可能還是虧損，但虧損幅度可以明顯縮減。
展望第3季，宏捷科表示，目前客戶較為保守，但第3季可望優於第2季，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈，雖然第4季還看不清楚，下半年還是會比上半年好。
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