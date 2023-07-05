回補庫存急單湧入，宏捷科6月合併營收回升到2.11億元，月增7.04%，年增3.66%，為111年1月以來新高，累計第2季合併營收為5.27億元，季增54.31%，為去年第3季以來新高，累計前6月合併營收為8.68億元，年減27.53%。

宏捷科表示，雖然第2季可能還是虧損，但虧損幅度可以明顯縮減。

展望第3季，宏捷科表示，目前客戶較為保守，但第3季可望優於第2季，隨著稼動率逐漸回升到45%到50%，單季有機會轉虧為盈，雖然第4季還看不清楚，下半年還是會比上半年好。