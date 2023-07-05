義大利一年共有2大打折季，分別為夏季打折季與冬季打折季。今年夏季打折季將於7月6日開跑，各大地區商家、購物中心與Outlet都開始做一系列準備，同時遵守禁止在打折季開跑前先進行促銷活動的規定，以維護商家和消費者權益。

「今日羅馬」（Roma Today）3日報導，一家羅馬購物中心龍頭「羅馬之門」（Porta di Roma）1000多名員工出現抗議的氣氛，起因為購物中心高層為了提升食品部門和電影院的營業額，並因應夏季打折季，決定將延長其他商家營業時間，從原先晚上9時變成晚上10時。

報導指出，此決定引起員工質疑、不滿與抗議，在基層工會（UNIONE SINDACALE DI BASE, USB）支持下，購物中心高層針對延長商家營業時間舉行會議，在深入分析異議原因後，高層表示願意重新考慮此項決定，但也重申這只是暫時性和實驗性，會在7月31日前結束。

報導也稱，一名基層工會的人員薩爾薩勒（Maria Sarsale）在接受採訪時說：「雖然購物中心最初就是晚上10時關門，但現在我們覺得沒這必要」，延長營業時間對營業額並沒有任何影響，反而給員工帶來繁重的輪班工作，晚上加班給員工的生活品質帶來負面影響。

薩爾薩勒表示，預計在未來幾天內將與羅馬購物中心管理層舉行會議，希望購物中心能按照承諾在夏季打折季結束後取消延長營業時間，「我們最擔心的是未來永遠朝向這樣發展，包括重要的節日。員工已無法和家人共度大部分的週末，一直工作是低效率且不可持續的」。

報導指出，羅馬一家知名Outlet「羅馬城堡設計師暢貨中心」（Designer Outlet Castel Romano）的員工也因不滿延長營業時間，將在7月8日、也就是夏日打折季的第一個週六舉行抗議和罷工活動，要求改善經濟與勞動條件。（編輯：張芷瑄）