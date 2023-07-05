健康意識普及，運動是重要養生方法。復健科醫師王思恒表示，走路是很棒的運動，但缺點是強度偏低，他推薦可採「負重走路」的運動法，即後背包內裝數個裝滿水的儲水袋，揹著行走，人藉由此方式運動可更喘、心跳更快，更能提高耗能、運動強度、強化骨骼，且夏天背起來還可散熱。

復健科醫師王思恒在其粉專「一分鐘健身教室」貼文表示，走路是很棒的運動，受傷風險低、不用學習、不需器材及場地，唯一的缺點是強度偏低，因此需要很長的運動時間。

因此他發想了「負重走路」的運動法，民眾可購買幾個10公升的儲水袋，加滿水後放入後背包裡揹著行走。他表示，在同樣的步行速度下，人會更喘、心跳更快，使人更累，也更具運動效果。

他表示，負重能增加行走時的耗能、提高運動強度，也能刺激骨骼強健；但他不認為負重行走具有增肌效果，不能取代原本的重量訓練。

他表示，揹水袋有數個優點，例如水袋柔軟，可貼合背部舒適性高、成本極低、夏天背起來還有散熱效果。如果走到一半突然任性不想揹了，取出來將水倒在路邊，輕鬆自在又不造成公害。

王思恒建議，女性可從5公斤開始、男生從10公斤開始，一次先走30分鐘。待身體適應後再慢慢開始加重、增加行走時間。「一開始感到肩頸痠痛是正常的，我個人走到第3次就沒有任何不適了。」