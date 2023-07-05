隨著美國聯準會暴力升息進入尾聲，美債價格也出現觸底現象，統一投信趁勢推出統一美債20年ETF（00931B），只需15元的發行價，等於一張1萬5000元就能入手，小資族也能輕鬆參與美債甜蜜行情。

從聯準會6月的利率點陣圖來看，多數官員對年底利率預期為5.5~5.75%，目前聯準會利率已達5~5.25%，接近升息終點。彭博數據則顯示，00931B追蹤的彭博20年期(以上)美國公債指數，目前已大幅跌破兩個標準差，是該指數成立的30多年以來首次嚴重超跌，按照歷史經驗，美債價格通常會在聯準會升息末段落底，並開始反彈。

統一投信指出，美債擁有三大壓倒性優勢，包括最高信評、最大規模以及最佳流動性的政府公債，是全球最安全的債券資產。相較於同類型ETF每單位40至60元的發行價，在00931B募集期間，發行價僅15元最為親民，而且在同類型ETF同等規模中，00931B的經理費及保管費是全市場最低，能讓投資人減輕額外投資成本。

統一投信將於7/17至19日新募集00931B，此外，00931B為季配息，預計在每年2、5、8、11月發放配息，每季都提供投資人配息收益，作為穩定現金流來源。