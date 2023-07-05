小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。受惠AI伺服器題材加持，下游ODM／OEM廠4日股價紛紛站高。其中，將於5日除息的緯創，在GPU主板產線擴建即將於季底完成、全面投產利多拉抬下，股價一舉衝破百元大關，另下半年AI伺服器新品將陸續出貨的技嘉和英業達，股價也雙雙寫下近20多年新高。

【1】AI伺服器需求熱 三台廠強漲

拿下輝達（NVIDIA）多GPU架構之HGX H100主板獨家供單的緯創，為該新專案擴增產能預計在第三季底完成，屆時除了GPU架構的伺服器主板外，整機系統的AI伺服器產品也將接續出貨，帶動緯創伺服器業務逐季揚升外，下半年也將交出優於上半年的整體營運表現。

【2】養出數隻小金雞 面板廠華麗變身

面板雙虎為了維持營運穩定，近年來積極拓展非純面板業務，也養出了小金雞，備受市場矚目。群創旗下睿生光電今年掛牌上市，群豐駿去年營收規模將近400億元，至於FOPLP扇出型面板級封裝也會逐漸看到成果。隨著新事業群成立，未來會有更多資源投入，加快群創轉型腳步。

【3】海運業保獲利 運價逆勢喊漲

貨櫃航運業獲利告急，等不到旺季硬著頭皮逆勢喊漲。海運業二哥馬士基3日宣布，7月31日起調高亞洲至西北歐不分類貨品運價（FAK），每20呎櫃漲至1,025～1,050美元，每40呎櫃漲至1,900～1,950美元，以現貨市場運價換算，調幅超過30％、55％，是歐洲線今年以來首次喊漲。馬士基並預告，其他航線費率或許也會調漲。

【4】馬斯克祖克伯格鬥前 先比賺錢能力

特斯拉執行長馬斯克與Meta執行長祖克伯之間的肉搏格鬥還未正式上演，已先在個人財富一較高下，而這一回合是馬斯克領先。《財星雜誌》4日報導，今年上半年馬斯克個人淨值增加966億美元，祖克伯個人淨值只增加589億美元。

【5】美關切日圓匯率 日高層：幾乎每天溝通

日本負責匯率的財務省財務官神田真人（Masato Kanda）4日表示，日本政府當局幾乎每天都與美國財長葉倫（Janet Yellen）或其他國家的相關部門，就匯率與廣泛金融市場問題進行密切溝通。神田真人此時釋出這番言論，被解讀為日本政府可能再度出手干預匯市。

日圓兌美元匯率4日盤中走高0.15％到144.44日圓兌1美元，但依然徘徊在145日圓關卡附近。今年以來，日圓兌美元已貶值13.44％。