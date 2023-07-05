紐約法院判定王力宏、李靚蕾離婚獲准，由於男方是起訴離婚的原告，得負擔對方訴訟律師費用，據估超過新台幣百萬元，撇開與前妻的紛爭，他的復出之路似乎相當順遂，所到之處粉絲粉反應都相當熱烈，據悉今年秋天將重返台北開唱，不過與前妻李靚蕾之間的互動，仍受到外界關注。

王力宏2021年爆出離婚後，就遭李靚蕾祭出「蕾神之錘」，以萬字PO文爆料婚前婚後不斷召妓、約砲，導致長年經營的「優質偶像」形象蕩然無存，也讓王力宏暫時退出演藝圈，復出之路似乎遙遙無期，沒想到今年1月在美國賭城舉辦演唱會，票房接近全滿，人氣似乎不受影響，他當時也跟歌迷吐露心聲：「如果生命可以改變，幸或不幸，我都虛心接受」。

王力宏接著6月在泰國曼谷舉辦，在台上不忘當眾感謝將他重新推上舞台的邱瓈寬，隨著開出好口碑及票房，根據《鏡週刊》報導，據悉他將於今年秋天重返台北開唱，還請來香港演唱會金牌監製，也就是人氣男團MIRROR推手金廣誠操刀，不難看出他對此次重返演藝圈相當重視，也對演出規格要求越來越高，對此，他坦言睽違4年重返台灣開唱，心情難免緊張，但被問及演唱會內容，他強調不能透露，對於台北演唱會細節保密到家。

回歸家庭方面，王力宏曾於律師聲明指出：「李靚蕾小姐表示『一直盡心盡力促使王先生與家人穩定相處』，非常謝謝李靚蕾小姐的努力。對於其自我感受，王力宏先生無從評論」，接著表示：「期待李靚蕾小姐未來按照自己的公開發言如實履行裁定」，似乎刻意向對方喊話希望能兌現承諾，不過李靚蕾日前現身法庭時，眼神看起來仍略有殺氣，似乎對王力宏仍有怒氣，也讓兩人未來互動備受關注。

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