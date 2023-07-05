效力於紅襪的台將張育成，因左手鉤狀骨骨折缺席至今，不過根據總教練柯拉（Alex Cora）今（5日）親自證實，張育成可能會在本周離開傷兵名單，重新回到陣中，並提到張育成將是紅襪第一號游擊手。

27歲的張育成本季47個打席雖只有1成36打擊率、3轟和8分打點，一度歷經連續17個打數沒有安打的困境，但自從以本季首轟將安打數開張後，張育成打擊狀況略顯回溫，且游擊防區的守備更是滴水不漏，以進階數據OAA（出局製造值）4來看，張育成目前則是冠居全隊。

在小聯盟打比賽時傷口反覆出現疼痛，張育成本月初第3度重啟復健賽，昨4打數敲出1安，並有1次保送，且以先發游擊手身分打滿整場比賽，發出了已經準備好返回大聯盟的信號。紅襪先發游擊手近期則多由大衛漢米爾頓（David Hamilton）及賀南德茲（Enrique Hernandez）輪流擔綱。

紅襪本賽季依然保持著5成勝率，但這成績身處在競爭激烈的美聯東區仍不夠格，暫居分區墊底，只是距離外卡席次有5場差距，紅襪球團也得思考將在季中交易截止之前扮演何種角色，無論是力拚當下或是放眼未來都得謹慎選擇。