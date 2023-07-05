43歲天后蕭亞軒（Elva）2019年公開認戀小她16歲、大陸鮮肉男友黃皓，為了男方的事業前程，蕭亞軒不僅將男友簽到旗下當藝人，兩人也一同以戀人身分上大陸實境節目。未料近日蕭亞軒黯然宣布恢復單身，昨(4日)微博瘋傳黃皓另娶鄰居姐姐；對此，昨黃皓發文甜蜜認了已經是人夫，引來部分粉絲抨擊說：「Elva為你掏心掏肺，出錢出資源，為了捧你陪著上戀綜。替她不值！」

蕭亞軒出道以來可說是鮮肉收割機，緋聞男友大多年輕又帥氣，包括王陽明、周湯豪、柯震東等，還有不少圈外知名的帥氣鮮肉，4年前她突然在生日時公開和黃皓戀情，寫下：「愛就是需要我們在一起」，並曬出兩人的放閃4連拍，之後更不避嫌邀男友拍MV，公開大秀恩愛。

蕭亞軒宣布恢復單身。（圖／中時資料照片）

為了增加男友的知名度，2021年蕭亞軒帶著黃皓上大陸實境節目《女兒們的戀愛》，節目上蕭亞軒坦言和男友平時常吵架，也吵到非常嚴重的程度，但兩人沒因此分手，她感慨說：「感情就這麼一回事」，並表示在愛情中爭執溝通都是必要的，只要結果影響是正面的，雙方能更體諒彼此就好。

黃皓發文承認結婚。（圖／翻攝自黃皓Justin微博）

沒想到，蕭亞軒日前在直播中坦言已經恢復單身，還開放所有人來追，同時間有網友爆料自己的同事和黃皓結婚，女方依舊是外型成熟美艷的姐姐型美女，兩人在溫哥華因遛狗認識，昨晚黃皓認了結婚，寫下：「看到大家留言，謝謝大家關心，希望大家都幸福快樂」，引來兩極評價，有人說：「做一個有品的前任！封藏你和elva的過去和故事！不要蹭流量！elva粉絲祝福你和你的妻子百年好合！」、「結婚了？那好好幸福！想看新娘照片！」、，但也有人表示：「你對得起Elva嗎？」、「感到有點傷感和遺憾，但還是祝福你吧，抱抱elva」。