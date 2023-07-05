一名女網友分享，她和朋友一起租房子，每月租金13750元，入住卻發現冷氣不涼，反應多次房東才答應換冷氣，但要求她們負擔4000多元的「移機費」，她們想有冷氣可吹就答應了，怎料房東口中的換冷氣，竟不是去買新冷氣，而是去買別人用了8年的二手機回來裝，最慘的是裝好後還是一樣不涼，引起網友熱烈討論。

一名女網友日前在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》上分享，她和朋友一起租房子住，一房一廳月租13750元，但入住才發現租屋處的冷氣老舊，不管開多久都不會涼，而且還很吵，讓她們很困擾，和房東反應了好幾次，對方才終於鬆口要換一台冷氣，但卻強調「移機費」要她們幫忙負擔一半。

女網友表示，她和室友快被炎熱的天氣搞瘋了，因此想新冷氣能徹底解救她們，便沒有多想就答應了。而房東也很積極地說，可以趁著她們去上班的時候，帶冷氣師傅去裝冷氣，這樣她們下班回家就有冷氣可以吹。

女網友指出，當初聽到房東這樣說，真的感動到不行，但她回家一看直接傻眼，因為房東根本沒有去買新冷氣，而是不知從哪裡收購了一台已經用了8年的二手定頻冷氣機，一看就知道很老舊，最慘的是，她們開了以後發現，這台也不會涼。

女網友不滿地說，冷氣的移機費高達8500元，房東向她們收了4000多，結果這台冷氣既不是新的，也根本不涼，讓她們覺得白花錢了。

貼文引起網友討論，「雙方更換任何東西要酌收費用的話要講清楚，以簡訊或Line訊息為證。當初有說清楚是要全新變頻嗎？沒有的話就只能認了」、「可憐的租屋族」、「這個房東真的太摳門了」、「合約到了不要續約了」。