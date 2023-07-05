香菜營養價值高，但味道並非人人可接受，一名網友表示，他和一對情侶外出用餐，店家無限量提供香菜，女生恰巧非常喜歡吃香菜，夾一堆到碗裡，讓一旁的男友頻反胃乾嘔，最後受不了移到隔壁桌，對著女友罵「香菜愛好者可怕又難搞」，女生氣得走人，留下滿桌未吃完的香菜，情況超級尷尬。

原PO近日於PTT男女版指出，和一對情侶外出逛街，一路上氣氛都很歡樂，但用餐卻變了調，主要是女生喜歡吃香菜，看到小吃店無限量提供香菜眼睛為之一亮，在碗裡加了一大堆，偏偏男生最討厭香菜而出聲制止，兩人發生爭執。

男生反胃乾嘔地說，「香菜是地獄來的食物，邪惡至極」，最後被香菜薰得受不了，逃到隔壁桌用餐，還對著女友喊「香菜愛好者可怕又難搞」，女生當場氣得走人，留下滿桌香菜。讓原PO超級尷尬，感嘆除非一方妥協，否則重樣的事情會一直上演。

網友一致認為飲食喜好無法勉強，「男生這麼排斥，真的只能分手」、「無解，只能分手」、「女生一定是故意的」、「好好笑！但感覺男生很幼稚」、「香菜真的是地獄食物，聞到是真的會想吐」。