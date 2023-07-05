《華爾街日報》今日刊登民進黨總統參選人賴清德投書，該文章以「我保衛台海和平的計畫」為題，賴表示，未來當選總統將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，透過上述「四個支柱」帶來台海的永續和平與國家的繁榮，而穩定且具有原則的兩岸領導力非常關鍵。

賴清德競選辦公室強調，《華爾街日報》為美國發行量最大的報社，曾刊登多位美國、日本、歐洲等地國家元首的評論，包括美國總統拜登任期內已三度投稿該報社，賴除藉此機會向國際觀眾分享台灣面臨的區域挑戰外，也介紹其政策論述，向世界展現台灣將持續作為和平貢獻者的積極角色。

賴清德指出，過去在成大醫院擔任醫師，曾因為1996年台海危機受到啟蒙，以保護台灣的民主與自由為初衷，決定投入政壇，在歷經不同角色後，眼看著對岸企圖日益增加，台灣持續面臨各項艱困挑戰，使自己更有決心捍衛台灣的民主成就，以及兩岸的和平現狀。

賴清德表示，上述目的必須建立在對區域環境的精確掌握，以及切實的行動方案上，因此未來若能當選總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀等工作，以上述「四個支柱」推動負責任且永續的和平方案。

在國防嚇阻力上，賴清德表示，國防是國家安全的基石，過去現任總統蔡英文致力於強化國軍戰力，未來也會持續加快非對稱戰力的轉變，並與夥伴國加強在訓練、軍事改革、民防和資訊共享方面的合作，以確保台灣能持續因應各項軍事脅迫，並從而降低了軍事衝突的可能。

在經濟安全方面，賴清德表示，過去擔任台南市長及行政院長時，努力培植台灣的科技產業，並透過減稅與投資，帶動經濟及薪水的成長。未來期待能帶領國家參與更多雙邊及多邊貿易協定、輔導新興產業、減少不必要的法規與限制，並確保台灣不會缺席於全球安全產業鏈的建構。

至於民主夥伴關係，賴清德表示，欣見台灣成為亞洲第一個派遣醫療團到烏克蘭的國家，近來也看到各國政要及意見領袖持續訪台表達支持。這些具體作為展現台灣面向國際，台灣並不孤單，會持續建立與國際民主夥伴的緊密合作。

最終，賴清德表示，穩定且具有原則的兩岸領導力甚關鍵，近年來，北京已稱謀求國家統一是「九二共識」應有之義，並持續提升區域內的軍事威脅與挑戰，在這些壓力下，維持兩岸現狀符合我國與國際社會最大利益，未來將在航行日益動蕩的水域中保持穩定，並支持在互惠、尊嚴及無前提原則上進行兩岸對話的機會。

賴清德表示，永遠不能認為自由和民主是理所當然的，因此二十多年來的從政原則從未變，當選總統一定會致力維護和平與穩定的區域環境。