國造潛艦IDS原型艦預計9月初完成焊接、9月底下水，卻有退將及媒體質疑仿製現役劍龍級潛艦，涉及他國智慧財產權疑慮。台船嚴正駁斥表示，新一代的國造潛艦設計採低噪音設計的線形與螺槳，配製X型舵翼，配備美軍現用MK-48魚雷，且經國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範，毫無仿製或抄襲問題。

台船表示，公司擔任潛艦國造案主合約商下，為了符合海軍未來作戰需求，已採用全新設計，主要包含低噪音設計的線形與螺槳，配製X型舵翼，擁有更佳的操縱與運動性能，而且相關的阻力、噪音與運動性能皆已經過國外專業水槽的驗證與確認，並提出5大要點釋疑。

台船表示，現役劍龍級潛艦已超過35年，因消失性商源，各項裝備已無法獲得，必須採用全新設計。亦絕非任意購置一般船舶裝備可以充數，必須經特規設計以通過深海高壓環境的要求與爆震試驗。

為因應未來台海作戰環境，提升作戰性能需求，包含增加潛深，各項材料與耐壓裝備、結構強度均能符合現代化作戰要求。低阻力，低噪音的流線設計，達到匿蹤效果。採用高操縱與運動性能的X舵設計，擁有更佳的操縱性能。配備美軍現用MK-48魚雷。

台船解釋，潛艦各主要系統設計，採用現代自動化的電控與整合電腦監控系統。全新設計的成果，已由國外技協審認水下安全保證機制，確保安全。另已經過國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範。開工前，先期完成試製船段，並以實際魚雷爆炸的震波驗證，確認結構強度與施工建造技術，並經技協認證符合規範。

為了讓外界了解潛艦建造進度，台船也在4月27日邀請立法院外交及國防委員會蔡適應、王定宇、趙天麟、劉世芳、江啓臣、廖婉汝、馬文君等委員，赴海昌計畫實施專案視導，對於設計階段船模試驗，包含水槽水下阻力、噪音與運動試驗及水庫執行自航試驗的實際驗證，委員均相當認同設計成果，後續完成建造後，配合執行出海測試，實船驗證操縱性能。

台船強調，國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製。本公司採用國內、外當前先進裝備及相關物料，匯聚國內中科院暨各先進產學研單位之能量，歷經相當多年的投入、試驗、構型研改與設計優化，並由台船建立設計與建造能量。

由於相關技術細節，均屬高度機敏性，台船強調謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦。未來在適當時機，定可將新一代潛艦呈現於國人面前。台船公司潛艦工作團隊將全力以赴，為國家安全提供最大的防衛戰力，也請國人持續支持國造潛艦政策。