聯合國旗下的國際原能總署（IAEA）於4日表示，經過兩年審查後，日本排放核廢水計畫符合全球安全標準，這是2011年東日本大震災，俗稱311大地震之後，被海嘯以及強震摧毀的日本核電廠，退役過程中一個重要的里程碑。

元月時，日本政府曾表態，大概在今年春季到夏季左右，開始將廢水排入大海中。不過，當時並未具體說明日期，因為還要等國家級的核能審查機構正式批准。

4日，日本首相岸田文雄表示，現在有國際原能總署的支持，日本的目標是要獲取來自國內以及國際認可。不過，部分鄰近國家對環境污染感到憂心，其中以中國大陸的反對聲浪最大。

除此之外，日本當地漁會長期以來也一直反對將核廢水排放至大海。漁會認為，若日本政府執意將這些即使已經處理過的廢水排入海中，將會讓重建以往商譽的努力付諸流水。不少國家因擔憂會吃到幅射性食物，紛紛禁止輸入日本的食品。

日本政府解釋，這些核廢水已經過濾過，除了氚之外，也除去絕大多數具有放射性的元素。不過，氚是一種很難從水中分離的氫同位素。而處理後的核廢水，將被稀釋到遠低於國際允許的氚含量，然後再排放至太平洋中。