花東縱谷國家風景區管理處響應觀光局台灣觀巴優惠方案，即日起至10月中旬，對50歲以上族群加碼贈送限量的台灣好行縱谷花蓮線套票。（本報資料照片）

活絡疫後國旅市場、增加國外自由行旅客旅遊便利性，花東縱谷國家風景區管理處響應觀光局台灣觀巴優惠方案，加碼贈送限量的台灣好行縱谷花蓮線套票，50歲以上即日起至10月中旬止，參加2家旅行社的遊程，即能獲得優質票券暢遊花東縱谷。

觀光局整合22家旅行業者、83條套裝旅遊行程，自7月1日起至12月31日止，推出「2人同行1人免費」優惠方案，縱管處響應該方案，並提供橘世代及銀髮族群等50歲以上熟齡族群自在暢遊花東的新選擇，即日起10月15日止，推出「花東縱谷台灣觀巴好康加碼送」活動。

縱管處表示，此次加碼活動與明利旅行社及翔天國際旅行社等2家旅行社業者合作推出，適用台灣觀巴路線，包括花東縱谷網美聖地半日遊、縱谷鳳林慢城1日遊、太魯閣自然人文探訪1日遊、太魯閣景觀步道探訪1日遊、花蓮網美秘境1日遊、玉里赤科風情半日遊、秘境-瓦拉米古道半日遊、富里六十石山半日遊、花東縱谷南段1日遊等9條路線，詳細遊程內容可參考台灣觀巴官網。

縱管處說明符合加碼活動條件者，旅行社業者將依民眾參與的台灣觀巴遊程，分別贈送對應的台灣好行縱谷花蓮線1日券或半日券套票，數量有限，送完為止。一日券可遊覽慶修院（周一休館，改至松園別館）、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠及雲山水；半日券可尋訪豐之谷自然生態公園、林田山林業文化園區及立川漁場等。

不過遊客若參與台灣觀巴2人同行1人免費優惠方案，同時適用縱管處的加碼活動時，2人同行1人免費的2位遊客，僅能獲贈1人份的台灣好行縱谷花蓮線票券，並在搭乘台灣觀巴時現場發送。

縱管處長郭振陵表示，台灣觀巴為觀光局輔導旅行業者推出的套裝旅遊行程，提供國內外旅客自各大交通場站及飯店接送至國內各主要觀光景點的交通旅遊服務，具「低成行人數，車上提供無線網路WIFI、專業導覽解說」等專人專車貼心服務的特性。

「台灣好行」則是專為旅遊規畫設計的景點接駁公車服務，其中，縱谷花蓮線為郵輪式公車，提供有別於一般到站即離的傳統公車模式，「原車帶您走到哪、玩到哪」，以最輕鬆、便捷、零負擔的方式暢遊花蓮。