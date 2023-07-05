美國4日國慶，華爾街股市休市，歐洲股市也交易清淡，小跌作收。台股今(5)日陷入量縮平盤震盪。

台積電開盤上漲4元至589元，開高後漲幅逐漸收斂拉回585元平盤附近價位。先前除息表現強勢的航運股紛紛下殺，陽明跌逾5%，長榮、萬海下殺逾2%。

台股4日收17140.77點，上漲56.57點，成交值新台幣3764.84億元。

法人指出，台股5、6月漲多修正後再漲，在密集除息期間仍能重新站上萬七整數關卡，代表盤勢仍穩健。