相較於台達電(2308)、光寶科(2301)及群電(6412)等電源廠集中火力搶攻大型AI伺服器/資料中心，或是AI伺服器GPU主板相關電源產品，全漢以自身在工業電腦深厚的合作關係，從雲端邊緣運算等立基領域切入，攜手工業電腦廠商搶攻應用於雲端及特殊場域AI邊緣運算伺服器，搭配應用於大型資料中心網通設備電源，成為全漢搶攻AI伺服器市場的立基。

目前雲端及邊緣運算伺服器相關產品佔比約8%，資料中心等通訊/網通相關電源佔比約34.5%，在AI伺服器建置浪潮下，全漢預期，相關產品佔比可望隨市場成長攀升，為公司營運挹注動能。

受到PC等終端需求疲弱影響，全漢今年第1季稅後盈餘為8349萬元，每股盈餘為0.45元，累計前5月合併營收為61.18億元，年減2.84%。

雖然整體電子產業景氣保守，呈現L型緩步復甦，電競、網通及醫療相關電源產品出貨穩定，加上旭隼(6409)及佳必琪等股息挹注，全漢不僅下半年的營收可望比上半年好，第3季獲利更有望攀高，甚至一舉超越上半年。

電子產業供應鏈移轉腳步加速，全漢亦在越南租借新廠，預計第3季開始試產，年底正式量產，以因應客戶分散生產基地需求。