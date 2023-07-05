主持人小S（徐熙娣）先前在節目上自爆，曾與一位美國男生交往，不過後來她發現對方某次吵架竟怒摔鬧鐘，嚇得小S趁對方回美國時提分手，怎料對方幾周後竟找上門來，讓她相當害怕急找住在附近的陳建州求救。

小S在節目《小姐不熙娣》上分享，自己曾交往一個182、183公分左右的美國男生，由於在這之前未與這類型的男生交往過，就抱持著試試看的心態認識，不過對方因在台北創業失敗，開始每天跑健身房，且每次接小S下班時對方都會罵髒話，還會不停抱怨自己很累，讓小S相當傻眼。

直到某次吵架，對方拿起鬧鐘就砸，讓小S十分害怕，心想「這一定要分手的」，於是趁男方剛好要回美國處理一些事情，小S便在對方到美國後傳訊息分手；不料，對方竟在兩個月後找上門，而當時范瑋琪剛好住在小S家，兩人還在睡覺時，突然響起門鈴聲，范瑋琪應門後隨即跑來通知小S是那個美國前男友，這時小S請范瑋琪趕緊打電話給住在附近的陳建州「叫他立刻殺過來保護我們」，她則先出去與對方談。

然而，小S走出房門見到前男友，尷尬地打招呼，對方則拿著一束花向她道歉，沒多久後陳建州出現便一把就勾著小S前男友的脖子打招呼並將他帶走，但是當男方離去不久，小S手機就收到他的簡訊，是各種髒話以及詛咒小S下地獄、恨她之類的話，讓她至今回想起仍心有餘悸。