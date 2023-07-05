即將離任的澳洲駐台代表露珍怡昨天錄製影片說再見，2分鐘影片全部使用道地台語，強調她將是台灣永遠的好朋友，台灣也會永遠在她心中，希望未來與台灣「有緣再相會」。

露珍怡（Jenny Bloomfield）2021年2月上任， 澳洲駐台辦事處昨天在官方臉書公布她2分鐘向大家說再見的影片，她在來台不到3年時間，即能以流利台語演說，讓不少網友驚艷，大讚有這樣認真紮根的駐台代表，象徵澳洲政府對台灣的重視。

露珍怡在影片中表示，她很榮幸在擔任澳洲駐台代表期間，為澳台關係與友誼做出貢獻，在台期間她親身體驗台灣的豐富多元與韌性，也感受到台灣人的溫暖、熱情、好客與友誼，「大家互相交陪，咱們是很好的朋友」，雖然這段時間面對許多挑戰，但澳台關係確實比以前更堅實、密切。

露珍怡表示，澳台共享民主價值，擁有豐富的原住民歷史文化、開放多元的社會，也致力為印太地區和平、穩定與繁榮作伙打拚，澳台有長期互惠的經貿關係，緊密的民間交流，澳台間深刻的友誼，讓彼此文化更豐富，也更具韌性來應對任何挑戰，讓社會經濟更繁榮，讓人民更有福祉。

露珍怡表示，台灣有美麗的風景及多樣的風俗特色，她也看見台灣不畏困難，在民主、自由及人權方面的成就廣受稱讚，足堪成為世界模範，「雖然我即將離開台灣，但我是台灣永遠的好朋友，台灣也會永遠在我的心中。謝謝大家！有緣再相會！」