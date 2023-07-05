歐洲天空之盾是德國於2022年發起的共同防空計畫，目的在強化歐洲防空能力，自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，這項議題已成各界更加關注的焦點。

瑞士國防部長阿姆赫德（Viola Amherd）本月7日會晤奧地利與德國防長時，將簽署一份加入歐洲天空之盾倡議的意向聲明。

阿姆赫德對路透社說，「瑞士希望參與歐洲天空之盾倡議，並將於伯恩（Bern）簽署意向聲明」，證實了瑞士廣播電視台（SRF）稍早的報導。

迄今已有大約17個歐洲國家簽署了天空之盾計畫，包括德國、英國、芬蘭及瑞典。

這項計畫目的在於透過協調各國在防空和飛彈防禦系統方面的採購，例如「愛國者」（Patriot）飛彈系統，來降低各國成本，以及促成訓練、維護與後勤方面的合作。

自俄國入侵烏克蘭以來，中立的瑞士面臨來自歐洲鄰國日益龐大的壓力，這些國家希望瑞士允許再出口瑞士製造的武器，在軍事上支持烏克蘭。

然而，瑞士有意加入天空之盾倡議，引來國內中立遊說團體的關切。

遊說團體Pro Schweiz的賈登曼（Werner Gartenmann）說：「這與瑞士嚴格中立的立場不符。」

賈登曼說，他擔心此舉將使瑞士在軍事方面依賴外國和北大西洋公約組織（NATO），並導致瑞士淪為攻擊目標。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）