路透社報導，這座於2011年強震海嘯中損毀的核電廠，除役進程出現重大里程碑。國際原子能總署昨天指出，經2年審查，日本將核處理水排放入海的計畫符合國際安全標準。

東京今年1月已表示，計劃「約在春季至夏季」開始將核處理水排放入海，但未明確指定日期，有待國家核監管機構正式批准，預料最早本週將獲准。

有了國際原子能總署的背書，首相岸田文雄指出，日本將「持續依據科學根據，保持高度透平，認真向國內外做出說明」。

日本國內漁業工會一直反對這項計畫，表示這將導致他們在若干國家因輻射考量而禁止某些日本食品之後，為恢復形象所做的種種努力付諸東流。

部分鄰近國家同樣憂慮此舉對環境的威脅，其中以中國批評聲浪最大。

日本表示，汙染水經過濾淨化，已去除了氚之外大多數放射性物質。氚是氫的同位素，很難與水分離。在排放至太平洋前，核處理水的氚含量將被稀釋至遠低於國際的排放標準。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）