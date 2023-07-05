YouTuber劉芒擁有近70萬粉絲追蹤，原本常給人正面形象的她，今年5月突然「人設大翻車」，接連被窗口爆料難搞、不夠敬業，甚至是業界黑名單的八卦，她第一時間發文道歉後，消失了50多天。昨(4日)突復出曬道歉影片，片中她素顏未修圖的臉蛋曝光，法令紋、黑眼圈明顯，她也坦言反省過自己後，發現過去最大缺點就是沒有把合作夥伴當作平等合作的同事，希望外界能繼續關注她，給她改過機會。

外型甜美、有如芭比娃娃的劉芒過去因分享一支月老參拜術的影片走紅，接著常分享關於命理、兩性關係或心靈雞湯的十項重點打出知名度，給人溫暖、積極又時尚的形象，沒想到今年5月被合作的攝影師和後製師爆料難搞、修圖吹毛求疵，影片大多要經過多次修改才能上架，更有廠商接力表示她早是業界黑名單，平時合作曾出現遲到、搞消失等黑歷史。

劉芒素顏現身錄道歉影片。（圖／翻攝自lioumonn IG）

更有網友起底劉芒的爭議還包括過去疑似盜用女神卡卡的歌曲，並透露劉芒過去約網友見面後發現對方身高矮，落荒而逃，虧對方是「小矮人」，令去年才被男友求婚成功，工作代言正要竄起的劉芒因此重重跌了一跤，據《鏡週刊》報導，商品牌經理人Louis表示，劉芒先前業配多，如今一年恐將喪失至少1000萬酬勞。

對不起。（影音／取自劉芒 Youtube）【影片來自Youtube，若下架請見諒】

昨劉芒穿著白色T恤、坐在沙發前拍影片致歉，可見她臉上並未化太多妝，影片也未經太多後製，中間有一段落還可見鏡頭明顯失焦，讓劉芒的臉不僅看來暗沉還有些模糊，劉芒在影片中表示，消失這段時間反省是工作心態有問題，沒把合作同事當同等合作夥伴對待，哽咽自責把創作以外的事情「都視為理所當然」。

劉芒說，這幾個月她也一一聯繫過去可能冒犯的合作方道歉，但她強調不是這支影片就沒事了，她會努力改過，也希望大家繼續關注她是否說到做到，影片曝光後，大批網友留言表示：「一直都是粉絲，但老實說真的心情非常複雜，也一直都在看你什麼時候出來正視你自己的真面目，其實你一開始好好承認自己真的很離譜，而不是推給團隊和溝通問題，事情也不會發展成這樣」、「重要的是人品好了以後，無論是工作上還是任何方面，都會成為更好的人。共勉之」、「好好健身運動，讓自己身體更精實跟打雷射保養吧，不要再靠修圖逃避人生了」、「知錯能改面對錯誤是莫大的勇氣，芒加油，芒內們共勉」。