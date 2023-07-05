檢方偵辦國安密帳時，發現時任軍情局長殷宗文指示，將軍情局專案獎金，發放給自己、部屬張高平、金堅與行政院前主計長于建民等4人；殷已死亡、徐及金無罪確定，張高平通緝中，于建民因今年6月4日死亡，台灣高等法院更一審判決公訴不受理。

檢方起訴，于建民在1991年擔任行政院主計長，綜理政府歲計（編製中央政府總預算案及附屬單位預算、預算執行控制等）、會計及統計業務，1993年2月27日于建民退役後，獲聘為國策顧問。

檢方指控，于建民與徐炳強、金堅（前2人業經判決無罪確定）、張高平（經原審法院通緝中）等4人，依前軍情局局長殷宗文（已殁）之指示，發放獎金圖利給于建民，致于建民獲1200萬元不法利益，于建民遭檢方依貪汙罪之侵占公有財物罪起訴。

士林地方法院一審將于建民判決無罪，檢察官不服提上訴，台灣高等法院改判有罪，但遭最高法院撤銷發回，高院更一審審理期間，于建民在今年6月4日死亡，合議庭不經言詞辯論，而諭知公訴不受理判決。